08 Kasım 2020, Pazar

SÜPER LİG

Kayserispor-Hatayspor | CANLI

Kayserispor-Hatayspor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve aspor.com.tr'de...

'in 8. hafta mücadelesinde , 'u konuk ediyor. Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek iki ekip de sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Mücadelenin tüm detayları ve aspor.com.tr'de...

KAYSERİSPOR-HATAYSPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Behich, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Fernandes, Kvrzic, Henrique, Alibec.

Hatayspor: Munir, Mesut, Renan, Billong, Popov, Rayane, Selim, Sackey, Babajide, Traore, Diouf.


KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Hatayspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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