Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Kayserispor, Hatayspor'u konuk ediyor. Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek iki ekip de sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

KAYSERİSPOR-HATAYSPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Behich, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Fernandes, Kvrzic, Henrique, Alibec.

Hatayspor: Munir, Mesut, Renan, Billong, Popov, Rayane, Selim, Sackey, Babajide, Traore, Diouf.





KAYSERİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Hatayspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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