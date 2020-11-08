08 Kasım 2020, Pazar

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Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Ankaragücü - F. Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta 'a mağlup olan Ankaragücü bu maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Fatih Karagümrük ise son olarak BB Erzurumspor karşısında farklı bir galibiyet aldı. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın muhtemel 11'leri, yayın saati, kanalı ve hakemi de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. 5 maçta sadece 1 puan toplayabilen Ankaragücü için hedef mutlak galibiyet. Sezona iyi bir giriş yapan ve oynadığı 7 maçta 11 puan toplayan Fatih Karagümrük ise kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - F. Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - F. Karagümrük maçı 8 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek.

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Erdi, Pazdan, Atilla Turan, Stanojevic, Lukasik, Adzic, Lobhanidze, , Emre Güral

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Zukanovic, Dobrovoljv, Koray, Sabo, Lucas Biglia, Ndao, Ndiaye, Darri, Sobiech

ANKARAGÜCÜ'NDE CORONA KRİZİ

Ankaragücü'nde testleri pozitif çıkan Cebrail Karayel, Stelios Kitsiou, Şahverdi Çetin, Endri Çekici, ve Joseph Paintsil bu maçta forma giyemeyecek. Fatih Karagümrük'te Cristobal Jorquera, Vato Arveladze ve Yannis Salibur sakatlıkları sebebiyle Ankaragücü maçı kadrosunda yer alamayacak.

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