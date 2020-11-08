Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a mağlup olan Ankaragücü bu maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Fatih Karagümrük ise son olarak BB Erzurumspor karşısında farklı bir galibiyet aldı. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın muhtemel 11'leri, yayın saati, kanalı ve hakemi de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. 5 maçta sadece 1 puan toplayabilen Ankaragücü için hedef mutlak galibiyet. Sezona iyi bir giriş yapan ve oynadığı 7 maçta 11 puan toplayan Fatih Karagümrük ise kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - F. Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - F. Karagümrük maçı 8 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek.
ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Erdi, Pazdan, Atilla Turan, Stanojevic, Lukasik, Adzic, Lobhanidze, Alper Potuk, Emre Güral
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Zukanovic, Dobrovoljv, Koray, Sabo, Lucas Biglia, Ndao, Ndiaye, Darri, Sobiech
ANKARAGÜCÜ'NDE CORONA KRİZİ
Ankaragücü'nde testleri pozitif çıkan Cebrail Karayel, Stelios Kitsiou, Şahverdi Çetin, Endri Çekici, Korcan Çelikay ve Joseph Paintsil bu maçta forma giyemeyecek. Fatih Karagümrük'te Cristobal Jorquera, Vato Arveladze ve Yannis Salibur sakatlıkları sebebiyle Ankaragücü maçı kadrosunda yer alamayacak.
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