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Ankaragücü-F. Karagümrük | CANLI

Ankaragücü-F. Karagümrük | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında Ankaragücü ile Karagümrük karşı karşıya geliyor Ankaragücü ile Karagümrük maçını aspor.com.tr’den canlı takip edebilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 8. Hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.



ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - F. Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor.

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Ricardo, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Assane, Atakan, Lobzhanidze, Adzic, Borven, Bolingi

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, , Aatıf, Sobiech

ANKARAGÜCÜ'NDE CORONA KRİZİ

Ankaragücü'nde testleri pozitif çıkan Cebrail Karayel, Stelios Kitsiou, Şahverdi Çetin, Endri Çekici, ve Joseph Paintsil bu maçta forma giyemeyecek. 'te Cristobal Jorquera, Vato Arveladze ve Yannis Salibur sakatlıkları sebebiyle Ankaragücü maçı kadrosunda yer alamayacak.

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