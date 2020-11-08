Ankaragücü-F. Karagümrük | CANLI
Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile Karagümrük karşı karşıya geliyor Ankaragücü ile Karagümrük maçını aspor.com.tr’den canlı takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. Hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - F. Karagümrük maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor.
ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Ankaragücü: Ricardo, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Assane, Atakan, Lobzhanidze, Adzic, Borven, Bolingi
Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, N'Diaye, Aatıf, Sobiech
ANKARAGÜCÜ'NDE CORONA KRİZİ
Ankaragücü'nde testleri pozitif çıkan Cebrail Karayel, Stelios Kitsiou, Şahverdi Çetin, Endri Çekici, Korcan Çelikay ve Joseph Paintsil bu maçta forma giyemeyecek. Fatih Karagümrük'te Cristobal Jorquera, Vato Arveladze ve Yannis Salibur sakatlıkları sebebiyle Ankaragücü maçı kadrosunda yer alamayacak.
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