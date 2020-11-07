Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, hakemi ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa ile Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Haddadi, Mickael Tirpan, Hajradinovic, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Kevin Varga, Armin Hodzic.
Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Veysel, Naldo, Kudryashov, Bünyamin, Nuri Şahin, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Podolski, Orgill.
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa - Antalyaspor maçını Serkan Tokat yönetecek.
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