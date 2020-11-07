07 Kasım 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, hakemi ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. ile yollarını ayıran ile ile yollarını ayıran karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Haddadi, Mickael Tirpan, Hajradinovic, , Yusuf Erdoğan, Kevin Varga, Armin Hodzic.

Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Veysel, Naldo, Kudryashov, Bünyamin, , Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Podolski, Orgill.

KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa - Antalyaspor maçını Serkan Tokat yönetecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BB Erzurumspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? BB Erzurumspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör