07 Kasım 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Fenerbahçe - Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında ile İttifak Holding karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Mücadelenin tüm detayları aspor.com.tr'de...

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ligin formda ekibi ile Konyspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-KONYASPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçını Ali Şansalan yönetecek.

39. RANDEVU

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 42 golle yanıt verdi.

KONYASPOR DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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