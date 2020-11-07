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Fenerbahçe - Konyaspor | CANLI

Fenerbahçe - Konyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında ile İttifak Holding karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Konyaspor maçıyla ilgili tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ligin formda ekibi ile karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgiler ve Fenerbahçe - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan ve Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE-KONYASPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets.

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MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Serkan Üst üslendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 7'nci haftasında oynanan Antalyaspor mücadelesine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Erol Bulut, kasık sakatlığı sebebiyle dün yapılan idmanı kasık sakatlığı sebebiyle yarıda bırakan Jose Sosa'ya forma veremedi. Sosa'nın yerine ise Mame Thiam'ı ilk 11'de görevlendirildi. Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ise kırmızı kart cezası bulunmasından dolayı takımını yalnız bıraktı.

Erol Bulut, Konyaspor maçında, kalede Altay Bayındır'a görev verdi. Savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Caner Erkin'den oluşturan Erol Bulut, orta sahada Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'a şans tanıdı. Bulut, bu oyuncuların önünde Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Mame Thiam'a forma verdi. Sarı-lacivertli ekipte gol silahı olarak ise Mbwana Samatta görev aldı.

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THIAM 4 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'de Mame Thiam, 4 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Süper Lig'in ilk 4 maçında ilk 11'de görev alan Mame Thiam, 90 dakikayı tamamlayamadı. Fatih Karagümrük ile ligin 4'üncü haftasında oynanan maçından sonra ilk 11'de görevlendirilmeyen Thiam, Konyaspor maçında yeniden 11'e alındı.

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GÖKHAN VE CANER ARMAYI ÖPTÜ

Fenerbahçe'de taraftarlar, Gökhan Gönül ile Caner Erkin'i Konyaspor maçı öncesinde tribünlere çağırdı. Yarı sahaya kadar gelen futbolcular, taraftarları alkışlayıp Fenerbahçe armasını öptü. Bunun üzerine taraftarlar, oyuncuları alkışladı.

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TRİBÜNLER LOCA OLDU

Fenerbahçe yönetimi, Konyaspor maçında kale arkaları da dahil olmak üzere tribünlerde bazı bölümleri loca şeklinde bölerek ayırdı. Karşılaşmayı yaklaşık 3 bin taraftarın izlediği öğrenildi.

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