07 Kasım 2020, Cumartesi

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BB Erzurumspor - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

BB Erzurumspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında BB. Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, hakemi ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Göztepe maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Arturo Mina, Teikeu, Schwechlen, Obertan, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mitchell Donald, Hamroun, Ricardo Gomes.

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Atınç, Mihojevic, Berkan Emir, , Mossoro, Guilherme, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Brown Ideye.

BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

BB Erzurumspor - Göztepe maçını deneyimli hakem yönetecek.

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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