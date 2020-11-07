07 Kasım 2020, Cumartesi

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Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında Aytemiz ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, hakemi ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor maçı izle...

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ligin formda ekibi Aytemiz ile bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşayan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ALANYASPOR: MARAFONA, JUANFRAN, TZAVELLAS, CAULKER, MOUBANDJE, SALİH, SIOPIS, EFECAN, BAKASETAS, DAVIDSON,
BAREIRO

TRABZONSPOR: UĞURCAN SERKAN, HUGO, EDGAR, KAMIL, FLAVIO, A. PARMAK, BAKER, A. ÖMÜR, DJANINY, AFOBE

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi yönetecek.

NWAKAEME RİSK EDİLMEYEBİLİR

Trabzonspor'da ağrıları bulunan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme zorlu Alanyaspor maçında risk edilmeyebilir. İki gündür antrenmanlara çıkmayan oyuncunun durumu bugün yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacak. Gana 'ndan dönüşte corona virüsü testi pozitif çıkan Caleb Ekuban'ın ise herhangi bir sorunu kalmadı. Oyuncunun kritik karşılaşmada forma giymesi beklenirken Abdulkadir Parmak'ın ise ilk on bire dönüş yapması bekleniyor.

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