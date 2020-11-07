Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, hakemi ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor maçı izle...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ligin formda ekibi Aytemiz Alanyaspor ile bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Trabzonspor maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
ALANYASPOR: MARAFONA, JUANFRAN, TZAVELLAS, CAULKER, MOUBANDJE, SALİH, SIOPIS, EFECAN, BAKASETAS, DAVIDSON,
BAREIRO
TRABZONSPOR: UĞURCAN SERKAN, HUGO, EDGAR, KAMIL, FLAVIO, A. PARMAK, BAKER, A. ÖMÜR, DJANINY, AFOBE
ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.
NWAKAEME RİSK EDİLMEYEBİLİR
Trabzonspor'da ağrıları bulunan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme zorlu Alanyaspor maçında risk edilmeyebilir. İki gündür antrenmanlara çıkmayan oyuncunun durumu bugün yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacak. Gana Milli Takımı'ndan dönüşte corona virüsü testi pozitif çıkan Caleb Ekuban'ın ise herhangi bir sorunu kalmadı. Oyuncunun kritik karşılaşmada forma giymesi beklenirken Abdulkadir Parmak'ın ise ilk on bire dönüş yapması bekleniyor.
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