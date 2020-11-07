07 Kasım 2020, Cumartesi

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Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu

Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında Aytemiz ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmaya dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...

'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ligin formda ekibi Aytemiz ile bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşayan karşı karşıya gelecek. Mücadelenin tüm detayları aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, Bareiro.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Kamil Ahmet, Pereira, Flavio, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Djaniny.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi yönetecek.

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