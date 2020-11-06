06 Kasım 2020, Cuma

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Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

'in 8. haftasında FK ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı son iki maçı da kazanan Beşiktaş'ta hedef Gaziantep FK'yı yenerek 3'te 3 yapabilmek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Beşiktaş maçı izle...

'de heyecan devam ediyor. 8. haftanın açılış maçında FK ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde arama motorlarında maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Maxim, Mirallas, Oğuz, Sousa, Morais, Muhammet, Dicko.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan, Dorukhan, Larin, Aboubakar.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi yönetecek.

SUMUDICA DÖNÜYOR!

Gaziantep FK'da, Beşiktaş'a karşı oynanacak maçta teknik direktörü Marius Sumudica kulübedeki yerini alacak. Kart ve cezaları nedeniyle 3 haftadır takımının başında bulunamayan Sumudica, Beşiktaş maçıyla yeniden kulübedeki yerini alacak. Gaziantep FK'da cezalı futbolcu bulunmuyor.

JOSEF DE SOUZA'DA KADRODA YERİNİ ALACAK

Yukatel Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Josef de Souza 2 maç ceza almıştı. Geçen hafta oynanan maçında görev alamayan Brezilyalı futbolcu için siyah-beyazlı kulüp cezanın 1 maça düşürülmesi için 'na başvuruda bulundu. Tahkim Kurulu'nun indirime gitmesinin ardından, Brezilyalı orta saha Gaziantep FK mücadelesinde forma giyebilecek.

Tahkim Kurulu Josef de Souza'nın cezasını 1 maça indirdi

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