Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Oynadığı son iki maçı da kazanan Beşiktaş'ta hedef Gaziantep FK'yı yenerek 3'te 3 yapabilmek. Zorlu mücadeleyi haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Oynadığı son iki maçı da kazanan Beşiktaş'ta hedef Gaziantep FK'yı yenerek 3'te 3 yapabilmek. Zorlu mücadeleyi haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat 20:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Papy, Tosca, Muhammet, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Vetrih, Kana-Biyik, Dicko
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
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