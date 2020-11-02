02 Kasım 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Hatayspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Hatayspor-Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta oynanacak?
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

'in 7. haftasında Atakaş sahasında ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde 7 puana sahip iki takım da mutlak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Hatayspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

'in 7. haftasında evinde 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde pandemi nedeniyle Hatayspor 4, Sivasspor ise 5 maça çıkabildi. Ligde iki takımın da 7 puanı bulunuyor. Peki, Hatayspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Tüm detaylar aspor.com.tr'de...

HATAYSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Hatayspor-Sivasspor maçı 2 Kasım Pazartesi (bu akşam) günü oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak.

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