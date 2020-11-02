02 Kasım 2020, Pazartesi

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Hatayspor - Sivasspor | CANLI

Hatayspor - Sivasspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 Giriş Tarihi: 02.11.2020

'in 7. haftasında Atakaş sahasında ile karşılaşıyor. 7 puana sahip iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Hatayspor - Sivasspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'in 7. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde pandemi nedeniyle Hatayspor 4, Sivasspor ise 5 maça çıkabildi. Ligde iki takımın da 7 puanı bulunuyor. Hatayspor - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

HATAYSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Hatayspor-Sivasspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

HATAYSPOR-SİVASSPOR İLK 11'LER

Hatayspor: Mohamedi, Billong, Popov, Pablo, Mesut, Rayane, Ribeiro, Selim, Akintole, Gökhan, Mame Diouf

Sivasspor: Samassa, Barış, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode


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