Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Geride kalan 6 haftada 14 puan toplayan sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibi karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 haftalık galibiyet hasretine Fenerbahçe maçıyla son vermek istiyor. Peki Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu maçta da 3 puan alarak zirveyi devralmak istiyor. Antalyaspor ise 3 haftalık galibiyet orucunu sarı-lacivertlileri yenerek bozma hedefinde. Peki Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşmanın hakemi kim? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Karşılaşmaya dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Antalyaspor-Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazartesi günü (bu akşam) oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER İÇİN TIKLAYIN

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 24 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 31, ev sahibi ekip 22 gol attı.

56. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe, Antalya'da karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 55 mücadelede Fenerbahçe 35, Antalyaspor ise 9 galibiyet aldı. 11 maç beraberlikle sonuçlandı.

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 48, toplamda ise 55 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı-beyazlılar geride kalan 55 maçta rakibine karşı 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 35 yenilgi aldı. Fenerbahçe ile sahasında 27 kez karşılaşan Antalyaspor, 6 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken, 12 maçta ise rakibine kaybetti.

Zorlu karşılaşma öncesinde Antalyaspor'da kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton, sakatlıkları devam eden Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Eren Albayrak forma giyemeyecek.

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