Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Geride kalan 6 haftada 14 puan toplayan sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibi karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 haftalık galibiyet hasretine Fenerbahçe maçıyla son vermek istiyor. Antalyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm bilgiler ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oluyor. Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu maçta da 3 puan alarak zirveyi devralmak istiyor. Antalyaspor ise 3 haftalık galibiyet orucunu sarı-lacivertlileri yenerek bozma hedefinde. İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm bilgiler...

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Antalyaspor-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Naldo, Veysel, Mert, Bünyamin, Nuri, Gökdeniz, Podolski, Orgill, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 24 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 31, ev sahibi ekip 22 gol attı.

56. RANDEVU

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe, Antalya'da karşı karşıya geldi. İki ekip arasında daha önce oynanan 55 mücadelede Fenerbahçe 35, Antalyaspor ise 9 galibiyet aldı. 11 maç beraberlikle sonuçlandı.

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 48, toplamda ise 55 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı-beyazlılar geride kalan 55 maçta rakibine karşı 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 35 yenilgi aldı. Fenerbahçe ile sahasında 27 kez karşılaşan Antalyaspor, 6 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken, 12 maçta ise rakibine kaybetti.

SAKAT VE CEZALILAR

Antalyaspor'da kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton, sakatlıkları devam eden Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Eren Albayrak forma giyemiyor. Fenerbahçe'de ise sakat ve cezalı bir isim bulunmuyor.

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