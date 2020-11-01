Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Muhtemel 11'ler de araştırılan konular arasında. Peki, Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı 1 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Konyaspor: Ibrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Musa Çağıran, Milosevic, Farouk Miya, Ömer Ali, Chikalleshi.
Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Deniz Türüç, Demba Ba, Enzo Crivelli
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