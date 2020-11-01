01 Kasım 2020, Pazar

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Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Konyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in 7. hafta mücadelesinde ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Muhtemel 11'ler de araştırılan konular arasında. Peki, Konyaspor - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, Konyaspor - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı 1 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Skubic, , Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Musa Çağıran, Milosevic, Farouk Miya, Ömer Ali, Chikalleshi.

Başakşehir: , Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, , İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Deniz Türüç, , Enzo Crivelli

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