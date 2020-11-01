01 Kasım 2020, Pazar

SÜPER LİG

Konyaspor - Medipol Başakşehir | CANLI

Konyaspor - Başakşehir | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in 7. Haftasında ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Konyaspor ile Başakşehir maçını aspor.com.tr’den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.



KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets

Başakşehir: , Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Crivelli

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Rize'de Remy sahnede! Rize'de Remy sahnede!
Galatasaray evinde kazandı! Galatasaray evinde kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör