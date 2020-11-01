Konyaspor - Medipol Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 7. Haftasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Konyaspor ile Başakşehir maçını aspor.com.tr’den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.







KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Crivelli

DİĞER