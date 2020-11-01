01 Kasım 2020, Pazar

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Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Rizespor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in 7. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Muhtemel 11'ler de araştırılan konular arasında. Peki, Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı 1 Kasım Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rizespor: Gökhan, Dilaver, Meriah, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Donsah, Baiano, Boldrin, Samudio, Remy

Kayserispor: Lung, Zoran, Lopes, Dimitrios, Yasir, Campanharo, Ackah, Hasan Hüseyin, Fernandes, Kanga, Denis

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