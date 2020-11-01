Çaykur Rizespor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 7. Haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor ile Kayserispor maçını aspor.com.tr’den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.







ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LER

Rizespor: Gökhan; Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak; Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Samudio, Remy

Kayserispor: Lung; Lopes, Kolovetsios, Aziz, Kvrzic, Campanharo, Hasan Hüseyin, Fernandes, Lennon, Pedro Henrique, Kanga

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