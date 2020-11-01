01 Kasım 2020, Pazar

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Çaykur Rizespor - Kayserispor | CANLI

Çaykur Rizespor - Kayserispor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in 7. Haftasında ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor ile Kayserispor maçını aspor.com.tr’den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 7. Hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.



ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LER

Rizespor: Gökhan; Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak; Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Samudio, Remy

Kayserispor: Lung; Lopes, Kolovetsios, Aziz, Kvrzic, Campanharo, Hasan Hüseyin, Fernandes, Lennon, Pedro Henrique, Kanga

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