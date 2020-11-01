01 Kasım 2020, Pazar

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Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in 7. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Muhtemel 11'ler de araştırılan konular arasında. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 1 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Herrera, Murat Akça, Semih, Acquah, Cueva, Hafez, Wallace, Ahmed, Fofana, Lukoki, Tetteh.

EVİNDE HENÜZ KAZANAMADI

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Vodafone Park'taki ilk maçında Fraport TAV ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu.

DE SOUZA CEZALI

Siyah-beyazlı takımın ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, karşılaşmada görev alamayacak.

İki maç ceza alan De Souza, cezası nedeniyle 8. haftadaki FK maçında da forma giyemeyecek.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Siyah-beyazlı ekipte Yeni Malatyaspor maçı öncesi Atakan Üner ve Ajdin Hasic'in sakatlıkları sürüyor. İki oyuncu, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Georges-Kevin N'Koudou'nun maçta görev alması beklenmiyor.

Sakatlığı devam eden oyunculardan de eski takımı karşısında oynayamayacak.

MENSAH DÖNÜYOR

Yeni tip koronavirüs karantina süresi tamamlanan Bernard Mensah, takıma katıldı.

Mensah, teknik direktör 'ın görev vermesi halinde Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıkabilecek.

DORUKHAN TOKÖZ CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa, gelecek haftaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemecek.

İKİ TAKIM 7. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, ligde 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı 6 maçta Beşiktaş'ın 4, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. İki takım geçen sezon oynadıkları maçlarda deplasmanda birbirlerine üstünlük kurmayı bildi. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, siyah-beyazlı ekip de dış sahada rakibini 1-0 mağlup etti.

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