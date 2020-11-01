Beşiktaş - Yeni Malatyaspor | CANLI

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadele ile ilgili tüm detaylar ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele ile ilgili tüm detaylar ve Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Ndayishimiye, Kubilay, Ahmed, Acquah, Cueva, Tetteh

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya geçen haftaya göre tek değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Josef de Souza'nın yerine Oğuzhan Özyakup'a yer verdi.

Beşiktaş'ta kalede yine Ersin Destanoğlu görev alırken, savunma Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton ve Fabrice N'Sakala'dan oluştu.

Oğuzhan'ın yanında Atiba Huthcinson oynarken, orta sahada ayrıca Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz forma giydi. Cyle Larin'in hücuma destek verdiği Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar da gol aradı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de yer alan Oğuzhan Özyakup, 4 karşılaşma sonra bu şansı yakaladı.

Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil oldu.

Sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında ise yedek soyunmasına rağmen şans bulamadı.

Mensah yedekler arasında

Yeni tip corona virüsü test sonucu pozitif çıkan ve karantina süreci nedeniyle Yukatel Denizlispor kadrosunda bulunmayan Bernard Mensah, bu maçın kadrosunda yer aldı. Mensah, Yeni Malatyaspor maçına yedekler arasında başladı. Siyah-beyazlı ekipte Mensah'ın yanı sıra Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Güven Yalçın, Necip Uysal, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.

Siyah-beyazlı takımda 4 eksik

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Ajdin Hasic ve Atakan Üner, Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer alamadı.

Henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou da maç kadrosuna dahil edilmedi.

239 gün sonra taraftar desteği

İki takım arasındaki karşılaşmayı locada yer alan taraftarlar da izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar, uzun bir aradan sonra Vodafone Park'ta takımlarına destek verme fırsatı buldu.

Beşiktaş, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde 239 gün sonra az da olsa taraftar desteğini arkasına aldı. Ligde son olarak geçen sezonun 25. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta taraftarların önünde iç sahada maç oynayan siyah-beyazlı ekip, federasyonun kararı nedeniyle ligdeki 6 ve Avrupa kupalarındaki bir iç saha maçını taraftar desteğinden yoksun oynamıştı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi takımlarını tribünlere çağırarak destek verdi.

Vodafone Park tribünlerine ayrıca Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı "İki devlet tek millet" ve "Geçmiş olsun İzmir" yazılı pankartlar yer aldı.

Karşılaşma öncesi vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

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