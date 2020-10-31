Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati, kanalı, hakemi ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Turgut Doman yönetecek. Maç ile ilgili detayları futbolseverler arama motorlarında araştırıyor. Peki, Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlrbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Zargo Toure, Arda Kızıldağ, Polomat, Berat Özdemir, Murat Yıldırım, Robert Piris, Candeias, Stancu

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Yılmaz, Djilobodji, Tosca, Kana-Biyik, Morais, Güray Vural, Andre Sousa, Maxim, Kenan Özer, Nouha Dicko

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