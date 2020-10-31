Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Arena'da oynanacak olan mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati, kanalı, hakemi ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray (GS) maçı izle...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz hafta BB. Erzurumspor karşısında kritik bir galibiyet alan Galatasaray, 2'de 2 yapmak için sahaya çıkacak. Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Maç ile ilgili detayları futbolseverler arama motorlarında araştırıyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Ankaragücü maçı 31 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
GALATASARAY - Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Diagne
ANKARAGÜCÜ - Friedrich, Atila, Erdi, Pazdan, Kitsiu, Voca, Şahverdi, Lobjanidze, Lukasik, Paintsil, Borven
GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Süper Lig'in 7. haftasında Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
"GALATASARAY'A KARŞI 10 OYUNCUMUZ OLMAYACAK"
Fuat Çapa, corona virüsü nedeniyle yaşanılan sıkıntıları dile getirirken, "Bir de Koronaspor var. Çünkü hafta içi bir çalışma yapıyoruz ama test sonuçları pozitif çıkınca bütün planlar bozuluyor. Bugün için toplam 7 pozitif vakamız var. Belirti gösteren 1-2 oyuncumuz var. Onları da takımın içine sokmadık. Rize'ye gidene kadar hiçbir şey yoktu. Önce sahada pozitif olduk, sonra geldik burada pozitif olduk. Korona belki de sezon sonunda şampiyonu belirleyecek. Galatasaray ile maçımız var, 10 oyuncumuz olmayacak. Alt yapıdan 3 oyuncu kadroya aldık. İyi sonuç alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
99. RANDEVU
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya gelecek.Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-18 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 85 golle karşılık verebildi. Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.
İki takım şimdiye dek İstanbul'da 48 kez karşılaştı, Galatasaray 36, MKE Ankaragücü ise 3 kez galip geldi. İstanbul'daki 9 maç da berabere sonuçlandı.
Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.
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