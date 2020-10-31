31 Ekim 2020, Cumartesi

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Galatasaray - Ankaragücü | CANLI

Galatasaray - Ankaragücü | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

'in 7. haftasında ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

'in 7. haftasında ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Ankaragücü maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Etebo, Ömer, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi, Atila, Diousse, Atakan, Saba, Emre Güral, Bolingi, Borven

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