30 Ekim 2020, Cuma

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Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

'in 7. haftasında ile Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Trabzonspor maçı izle...

'in 7. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 30 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, HUGO, EDGAR, MARLON, FLAVIO, BAKER, A. ÖMÜR, DIABATE, NWAKAEME, AFOBE

KASIMPAŞA: RAMAZAN, H.GJONAJ, TARKAN, SADIKU, HADDADI, TIRPAN, AYTAÇ, YUSUF, H.DINOVIC, HODZIC, KOITA

TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR


Trabzonspor'da tedavi gören Ekuban ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Abdulkadir Parmak ise takıma geri dönüyor. 'un, son oynanan maçına göre kadroda tek değişikliğe giderek Kamil Ahmet'in yerine Diabate'ye görev vermesi bekleniyor.

NEWTON İLE DEVAM KARARI


Bu arada, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından teknik direktör değişikliğinin gündeme geldiği ve bu yönde yönetimin de birtakım görüşmeler gerçekleştirdiği Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu aldığı karar doğrultusunda teknik adam tartışmalarına son verdi. Ağaoğlu, tüm sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa maçında da Eddie Newton'ın takımın başında kalmasını istedi.

23. RANDEVU

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, 23. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 22 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-08'de başlayan rekabette rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.

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