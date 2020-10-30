30 Ekim 2020, Cuma

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Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI

Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 30.10.2020

'in 7. haftasında ile Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Kasımpaşa maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'in 7. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar ve mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Kamil, Baker, Flavio, Abdülkadir, Nwakaeme, Afobe

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf, Varga, Hodzic

NEWTON İLE DEVAM KARARI

karşılaşmasının ardından değişikliğinin gündeme geldiği ve bu yönde yönetimin de birtakım görüşmeler gerçekleştirdiği Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu aldığı karar doğrultusunda teknik adam tartışmalarına son verdi. Ağaoğlu, tüm sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa maçında da 'ın takımın başında kalmasını istedi.

23. RANDEVU

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, 23. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde oynanan 22 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-08'de başlayan rekabette rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.

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