Fatih Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda BB. Erzurumspor'u ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile BB.Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Karagümrük - BB. Erzurumspor maçı 30 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Karagümrük: Viviano, Eric Lichaj, Enzo Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Ndao, Darri, Salibur, Sobiech.
BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Arturo Mina, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Mayega, Obertan, Hamroun, Emrah Başsan, Ricardo Gomes
KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.
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