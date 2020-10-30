Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor | CANLI
Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Karagümrük - BB Erzurumspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Karagümrük - BB Erzurumspor maçıyla ilgili tüm detaylar ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan Karagümrük - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Karagümrük: Viviano, Roco, Zukanovic, Eric Joseph, Balkovec, Biglia, Aatıf, Ndiaye, Ndao, Sobiech, Sabo
BB Erzurumspor: Farnolle, Mina, Kamgang, Cenk Ahmet, Leo, İbrahim Akdağ, Donald, Hamroun, Gomes, Obertan, Emrah Başsan
KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalıyor.
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