30 Ekim 2020, Cuma

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Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor | CANLI

Karagümrük - BB Erzurumspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 30.10.2020

'in 7. haftasında 'nda BB ile karşılaşıyor. Karagümrük - BB Erzurumspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'in 7. haftasında ile BB karşı karşıya geliyor. Karagümrük - BB Erzurumspor maçıyla ilgili tüm detaylar ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Karagümrük - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Karagümrük: Viviano, Roco, Zukanovic, Eric Joseph, Balkovec, Biglia, Aatıf, Ndiaye, Ndao, Sobiech, Sabo

BB Erzurumspor: Farnolle, Mina, Kamgang, Cenk Ahmet, Leo, İbrahim Akdağ, Donald, Hamroun, Gomes, Obertan, Emrah Başsan

KARAGÜMRÜK - BB. ERZURUMSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada düdük çalıyor.


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