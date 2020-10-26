Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Muhtemel 11'ler, maçın hakemi gibi detaylar da merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları arama motorlarında araştırıyor. Peki, Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı 26 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Sivasspor - Çaykur Rizespor maçını deneyimli hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner, Camara, Ziya, Isaac, Hakan, Gradel, Fajr, Yatabare, Kayode
Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Emir, Yassine, Melnjak, Abdullah, Boldrin, Baiano, Godfred, Fernando, Remy
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