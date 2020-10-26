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Sivasspor - Çaykur Rizespor | CANLI

Sivasspor - Çaykur Rizespor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 Giriş Tarihi: 26.10.2020

'in 6. haftasında Demir Grup ile karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Çaykur Rizespor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'in 6. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.


SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Çaykur Rizespor maçını hakem yönetiyor.

SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Barış, Robin, Caner, Ziya, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

Rizespor: Gökhan, Melnjak, Meriah, Emir, Moroziuk, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Samudio, Remy

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