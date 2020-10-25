Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. 5 hafta sonunda birer galibiyeti bulunan iki takım da mücadeleden 3 puanla ayrılarak yükselişe geçmek istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Süper Lig'de 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği 3 puan mücadelesi verecek. Son 2 haftada 4 puan toplayan Yeni Malatyaspor bu çıkışını Gençlerbirliği karşısında sürdürmek istiyor. Bu sezon oynadığı 4 maçta 4 puan toplayan Gençlerbirliği, haftaya 19. sırada girdi. Geçen hafta sahasında Yukatel Denizlispor'a yenilen Mert Nobre yönetimindeki başkent ekibi, bu mağlubiyeti Malatya deplasmanında telafi etmeye çalışacak.

Öte yandan karşılaşma öncesi futbolseverler Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte tüm bu soruların yanıtları...

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fotomac.com.tr...

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Zeki, Wallace, Tetteh, Kubilay, Ahmed, Semih, Hadebe, Chebake

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Mattias, Toure, Diego, Halil İbrahim, Berat, Piris, Candeias, Sefa, Ayite, Stancu

SAKAT VE CEZALILAR

Ev sahibi takımda Lukoki, Adem, Hafez, Youssouf, Ertaç, Bülent ve Murat Akşit sakatlıkları yüzünden Eray ve Mustafa Akbaş ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği'nde ise Salih Dursun ve Sio'nun sakatlıkları bulunuyor.

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