Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. 5 hafta sonunda birer galibiyeti bulunan iki takım da mücadeleden 3 puanla ayrılarak yükselişe geçmek istiyor. Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği 3 puan mücadelesi veriyor. Son 2 haftada 4 puan toplayan Yeni Malatyaspor bu çıkışını Gençlerbirliği karşısında sürdürmek istiyor. Bu sezon oynadığı 4 maçta 4 puan toplayan Gençlerbirliği, haftaya 19. sırada girdi. İki takım da mutlak 3 puan parolasıyla mücadeleden zaferle ayrılarak galibiyet serisi başlatmak istiyor.

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar aspor.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Erkan, Ahmed, Acquah, Kubilay, Cueva, Hafes, Tetteh

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Arda, Toure, Diego, Johansson, Berat, Piris, Polomat, Murat, Candeias, Stancu





SAKAT VE CEZALILAR

Ev sahibi takımda Lukoki, Adem, Hafez, Youssouf, Ertaç, Bülent ve Murat Akşit sakatlıkları yüzünden Eray ve Mustafa Akbaş ise cezası nedeniyle forma giyemiyor.

Gençlerbirliği'nde ise Salih Dursun ve Sio'nun sakatlıkları bulunuyor.

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