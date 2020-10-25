25 Ekim 2020, Pazar

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Alanyaspor - Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Alanyaspor - Karagümrük maçı muhtemel 11'ler

Alanyaspor - Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 25.10.2020

'in 6. haftasında heyecan pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek. Sezonun ilk 5 haftasını 13 puanla lider geçen Aytemiz , sahasında 'ü konuk edecek. ekibi, rakibini sahasında mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Son iki maçından galibiyet çıkaramayan Karagümrük ise rakibini mağlup edip çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Peki, Alanyaspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Alanyaspor - Karagümrük maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'in 6. haftası, pazar günü oynanacak 3 maçla devam edecek. - maçıyla birlikte zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Aytemiz , sahasında 'ü konuk ediyor. Alanyaspor - Karagümrük maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ALANYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Karagümrük maçı 25 Ekim Pazar günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Alanyaspor - Karagümrük maçını hakem yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak.

ALANYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, , Siopis, Bakasetas, Davidson, Babacar, Bareiro

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Ndao, Sabo, Salibur, Sobiech

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