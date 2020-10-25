Süper Lig'in 6. haftasında heyecan pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek. Sezonun ilk 5 haftasını 13 puanla lider geçen Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Akdeniz ekibi, rakibini sahasında mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Son iki maçından galibiyet çıkaramayan Karagümrük ise rakibini mağlup edip çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Peki, Alanyaspor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Alanyaspor - Karagümrük maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 6. haftası, pazar günü oynanacak 3 maçla devam edecek. Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla birlikte zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Alanyaspor - Karagümrük maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ALANYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor - Karagümrük maçı 25 Ekim Pazar günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Alanyaspor - Karagümrük maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak.

ALANYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih Uçan, Siopis, Bakasetas, Davidson, Babacar, Bareiro

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Ndao, Sabo, Salibur, Sobiech

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