25 Ekim 2020, Pazar

SÜPER LİG

Alanyaspor - Karagümrük | CANLI

Alanyaspor - Karagümrük | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 25.10.2020

'in 6. haftasında heyecan devam ediyor... Sezonun  ilk 5 haftasını 13 puanla lider geçen Aytemiz , sahasında 'ü konuk ediyor. ekibi, rakibini sahasında mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Son iki maçından galibiyet çıkaramayan Karagümrük ise rakibini mağlup edip çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

'in lideri sahneye çıkıyor. sahasında ile karşı karşıya geliyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede düdük çalıyor. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapıyor.


ALANYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

MAÇTAN NOTLAR

Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.

temsilcisi iç sahada oynadığı 2 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.

Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

İstanbul temsilcisi deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada 1 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.

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