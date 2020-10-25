Alanyaspor - Karagümrük | CANLI
Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor... Sezonun ilk 5 haftasını 13 puanla lider geçen Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Akdeniz ekibi, rakibini sahasında mağlup ederek liderliğini sürdürmek istiyor. Son iki maçından galibiyet çıkaramayan Karagümrük ise rakibini mağlup edip çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in lideri sahneye çıkıyor. Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede Mete Kalkavan düdük çalıyor. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapıyor.
ALANYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro
Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech
MAÇTAN NOTLAR
Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.
Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.
Akdeniz temsilcisi iç sahada oynadığı 2 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.
Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.
İstanbul temsilcisi deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada 1 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.
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