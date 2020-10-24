Medipol Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir - Antalyaspor maç önü bilgiler
Süper Lig'de heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Medipol Başakşehir, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında bu sezonki ilk galibiyetini alan turuncu-lacivertliler, Akdeniz ekibini mağlup ederek galibiyet serisine başlamak istiyor. 5 hafta sonunda topladığı 8 puanla 4. sırada yer alan Antalyaspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Başakşehir - Antalyaspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 6. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. İlk 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u mağlup ederek seri yakalamak istiyor.
Fraport TV Antalyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve 8 puan elde etti.
BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar maç saatinde fotomac.com.tr'de...
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR -FRAPORT TAV ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu (Ponck), Mbombo, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Giuliano, Visca, Demba Ba
Antalyaspor: Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Orgill, Bünyamin, Podolski, Amilton, Jahovic
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