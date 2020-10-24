Süper Lig'in 6. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Gaziantep FK ile İttifak Holding Konyaspor, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK - Konyaspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 6'ncı haftasıda Gaziantep FK ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Mehmet Şahan Yılmaz yapacak.

GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı saat 16.00'da beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

HER İKİ TAKIMDAN NOTLAR

Gaziantep FK, Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı 2 karşılaşmayı da kaybetmedi. Kırmızı siyahlı ekip rakibini sahasında 3-1 mağlup ederken deplasmanda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan takımlardan biri de Gaziantep FK. (4 beraberlik 1 mağlubiyet)

Süper Lig'de geçtiğimiz sezondan bu yana en fazla beraberlik yaşayan takım da Gaziantep FK.

Konyaspor da ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik bir galibiyet aldı.

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