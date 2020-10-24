Gaziantep FK - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Gaziantep FK ile İttifak Holding Konyaspor, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çalıyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Mehmet Şahan Yılmaz yapıyor.

GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı saat 16.00'da başladı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

GAZİANTEP - KONYASPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Oğuz, Kana Bıyık, Güray, Kenan, Maxim, Andre, Furkan Soyalp, Dicko

Konyaspor: İbrahim Sehic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Skubic, Guilherme, Jevtovic, Musa Çağıran, Milosevic, Ömer Ali, Miya, Kravets





HER İKİ TAKIMDAN NOTLAR

Gaziantep FK, Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı 2 karşılaşmayı da kaybetmedi. Kırmızı siyahlı ekip rakibini sahasında 3-1 mağlup ederken deplasmanda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan takımlardan biri de Gaziantep FK. (4 beraberlik 1 mağlubiyet)

Süper Lig'de geçtiğimiz sezondan bu yana en fazla beraberlik yaşayan takım da Gaziantep FK.

Konyaspor da ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik bir galibiyet aldı.

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