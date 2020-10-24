24 Ekim 2020, Cumartesi

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Gaziantep FK - Konyaspor | CANLI

Gaziantep FK - Konyaspor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

'in 6. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Gaziantep FK ile İttifak Holding , 'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK ile İttifak Holding karşı karşıya geliyor.

Gaziantep 'nda oynanan karşılaşmada düdük çalıyor. Yankaya'nın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Yılmaz yapıyor.

GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı saat 16.00'da başladı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

GAZİANTEP - KONYASPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Oğuz, Kana Bıyık, Güray, Kenan, Maxim, Andre, , Dicko

Konyaspor: İbrahim Sehic, , Abdülkerim, Skubic, Guilherme, Jevtovic, Musa Çağıran, Milosevic, Ömer Ali, Miya, Kravets


HER İKİ TAKIMDAN NOTLAR

Gaziantep FK, Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı 2 karşılaşmayı da kaybetmedi. Kırmızı siyahlı ekip rakibini sahasında 3-1 mağlup ederken deplasmanda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

Süper Lig'de bu sezon galibiyet alamayan takımlardan biri de Gaziantep FK. (4 beraberlik 1 mağlubiyet)

Süper Lig'de geçtiğimiz sezondan bu yana en fazla beraberlik yaşayan takım da Gaziantep FK.

Konyaspor da ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik bir galibiyet aldı.

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