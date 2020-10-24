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BB Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB Erzurumspor - Galatasaray | 11'ler belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

’in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Son dönemlerde oldukça sıkıntılı günler geçiren , BB Erzurumspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11’ler merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor – Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray maçı izle…

'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar…

BB ERZURUMSPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor – Galatasaray maçı 24 Ekim Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR – GALATASARAY MAÇI 11'LER

BB Erzurumspor: Farnolle; Murat, Mina, Hasan, Mücahid; Petrus; Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas; Gomes

GALATASARAY: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Ömer, , Emre Kılınç, Babel, Falcao

MAÇA BELHANDA KAPTAN ÇIKACAK!

Galatasaray'da Younes Belhanda, BB Erzurumspor karşısında sahaya kaptan olarak çıkacak.

FEGHOULI VE LINNES KADRODA YOK

Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, , , Younes Belhanda, , Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, , Emre Akbaba, Emre Taşdemir, , Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, , Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, ."

Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kadrosunda Sofiane Feghouli ve Martin Linnes sakatlıkları nedeniyle yer almıyor.

ETEBO CEZALI

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, maçında forma giyemeyecek. Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

LUYINDAMA VE BELHANDA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Luyindama ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

LİGDE İLK KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKACAK

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez dışında müsabaka oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahce ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR İLE 3. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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