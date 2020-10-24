BB Erzurumspor - Galatasaray | CANLI
Süper Lig'in 6. Haftasında Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Erzurumspor ile Galatasaray maçını aspor.com.tr’den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 6. Haftasında Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Erzurumspor ile Galatasaray maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
BB ERZURUMSPOR – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
BB Erzurumspor – Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
BB ERZURUMSPOR – GALATASARAY MAÇI 11'LER
BB Erzurumspor: Farnolle; Murat, Mina, Hasan, Mücahid; Petrus; Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas; Gomes
GALATASARAY: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao
MAÇA BELHANDA KAPTAN ÇIKACAK!
Galatasaray'da Younes Belhanda, BB Erzurumspor karşısında sahaya kaptan olarak çıkacak.
FEGHOULI VE LINNES KADRODA YOK
Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği BB Erzurumspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."
Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kadrosunda Sofiane Feghouli ve Martin Linnes sakatlıkları nedeniyle yer almıyor.
ETEBO CEZALI
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.
LUYINDAMA VE BELHANDA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Luyindama ve Belhanda sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.
LİGDE İLK KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKACAK
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahce ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR İLE 3. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
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