Süper Lig'in 6. Haftasında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir ile Antalyaspor maçını aspor.com.tr’den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. Hafta mücadelesinde Başakşehir ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılamayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR -FRAPORT TAV ANTALYASPOR 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mahmut, İrfan, Deniz, Visca, Crivelli, Demba Ba

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Kudriashov, Veysel, Mert, Nuri, Bünyamin, Amilton, Podolski, Orgill

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