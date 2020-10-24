24 Ekim 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Başakşehir - Antalyaspor | CANLI

Başakşehir - Antalyaspor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 Giriş Tarihi: 24.10.2020

Süper Lig'in 6. Haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir ile Antalyaspor maçını aspor.com.tr’den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. Hafta mücadelesinde Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Karşılamayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR -FRAPORT TAV ANTALYASPOR 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mahmut, İrfan, Deniz, Visca, Crivelli,

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Kudriashov, Veysel, Mert, Nuri, Bünyamin, Amilton, Podolski, Orgill

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