23 Ekim 2020, Cuma

SÜPER LİG

Kasımpaşa - Göztepe | CANLI

Kasımpaşa - Göztepe | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

'in 6. Haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa ile Göztepe maçını aspor.com.tr’den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 5. Hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.


11'LER BELLİ OLDU!

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Hadadi, Tarkan, Sadiku, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Hodzic, Koita, Yusuf Erdoğan

Göztepe: İrfan Can, Marko, Yalçın, Atınç, Berkan, Gassama, Massoro, Guilherme, Soner, Halil, Ideye

EKSİKLER VE CEZALILAR

Göztepe'de sakatlıkları bulunan , Batuhan Kırdaroğlu ve Stefano Napoleoni bu maçta yok.

Kasımpaşa'da ise Gerard Gohou forma giyemeyecek.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde hiçbir iç saha maçında mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi Göztepe (3G 4B).

Süper Lig tarihinde Kasımpaşa ile oynadığı ilk maçı kazanan Göztepe (Ekim 1959'da 4-1), daha sonraki 13 karşılaşmada rakibini mağlup edemedi (6B 7M).

Sahasında oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sekizini kazanan ve rakip fileleri 18 kez havalandıran Kasımpaşa (1B), tek puan kaybını gol atamadığı tek karşılaşmada yaşadı (0-0 vs Sivasspor).

Göztepe, Süper Lig'de çıktığı son yedi deplasman maçını kazanamadı (5M) ancak bu sezon oynadığı iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

2020 takvim yılında en fazla iç saha maçında kalesini gole kapatan Süper Lig ekibi Kasımpaşa (7 maç).

Geçen sezon takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçını da kaybeden Göztepe, 2020/21'deki ilk ziyaretinden puanla ayrıldı (0-0 vs Başakşehir).

Bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole çeviren takım Göztepe (%62.5; 10/16).

Kasımpaşa forveti Fode Koita, geçen sezon Göztepe'ye karşı çıktığı iki Süper Lig maçında üç golde pay sahibi olmuştu (2 gol & 1 asist).

Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün üçünde 'nın doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).

Son Süper Lig maçında fileleri iki kez havalandıran Göztepe orta sahası Guilherme (vs Fenerbahçe), aynı sayıda golü daha önceki 30 karşılaşmada kaydetmişti.

Göztepe: İrfan Can, , , Atınç, , Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye.

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