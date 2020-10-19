19 Ekim 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Son dakika: Ankaragücü-Hatayspor maçı ertelendi!

Süper Lig'de bir maç daha ertelendi!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

'da 17 futbolcu ve teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu gelişme sonrasında, 'in 5. haftasındaki Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ertelenmişti. Hatayspor'un Ankaragücü ile oynayacağı maç da ileri bir tarihe ertelendi.

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