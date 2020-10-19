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SÜPER LİG

Galatasaray - Alanyaspor | CANLI

Galatasaray - Alanyaspor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

'in 5. haftasında , 'nda Aytemiz 'u ağırlıyor. Ligdeki son 2 maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılı takım, ekibini mağlup ederek galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Lige iyi bir giriş yapan ve çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Alanyaspor ise zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 5. haftasında ile Aytemiz , 'nda kozlarını paylaşacak. Son iki haftada oynadığı ve Kasımpaşa maçlarından galibiyet çıkaramayan Cimbom, ekibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. 5. haftaya topladığı 10 puanla lider giren Alanyaspor ise sarı-kırmızılı takımı mağlup edip liderliği Fenerbahçe'den geri almak istiyor.

GALATASARAY-ALANYASPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Falcao.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Babacar, Bakasetas, Davidson, Bareiro.


GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.

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