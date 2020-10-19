Galatasaray - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Ligdeki son 2 maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılı takım, Akdeniz ekibini mağlup ederek galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Lige iyi bir giriş yapan ve çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Alanyaspor ise zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Dev mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Son iki haftada oynadığı Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarından galibiyet çıkaramayan Cimbom, Akdeniz ekibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. 5. haftaya topladığı 10 puanla lider giren Alanyaspor ise sarı-kırmızılı takımı mağlup edip liderliği Fenerbahçe'den geri almak istiyor.

GALATASARAY-ALANYASPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Etebo, Emre Kılınç, Babel, Falcao.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Babacar, Bakasetas, Davidson, Bareiro.





GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.

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