Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücaele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe - Fenerbahçe maçı 18 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Poko, Halil Akbunar, Guilherme, Tripic, Ideye.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta
FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU KADRODA YOK!
Sarı lacivertlilerde; Gökhan Gönül, Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Ömer Faruk Beyaz ve Diego Perotti kadroya dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos da kadroda yer almadı.
İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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