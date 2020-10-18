Göztepe - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki ekibin de mutlak 3 puanla sahaya çıkacağı karşılaşma öncesi, takımların ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye Brown.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 18 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU KADRODA YOK!

Sarı lacivertlilerde; Gökhan Gönül, Garry Rodrigues, Nabil Dirar, Ömer Faruk Beyaz ve Diego Perotti kadroya dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerde aynı zamanda kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos da kadroda yer almadı.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

DİĞER