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Göztepe - Fenerbahçe | CANLI

Göztepe - Fenerbahçe | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

'in 5. haftasında ile karşı karşıya geliyor. İki ekibin mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacağı mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Dev mücadelenin tüm detayları anbean aspor.com.tr'de...

GÖZTEPE - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye Brown.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, , Pelkas, Samatta.


GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Maçın VAR hakemi ise Ali Şansalan.

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