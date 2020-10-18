Göztepe - Fenerbahçe | CANLI
Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İki ekibin mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacağı mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Dev mücadelenin tüm detayları anbean aspor.com.tr'de...
GÖZTEPE - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye Brown.
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe - Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Maçın VAR hakemi ise Ali Şansalan.
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