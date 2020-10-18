18 Ekim 2020, Pazar

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Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

'in 5. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücaele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde ike kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı 18 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Mevlüt.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Brecka, Haddadi, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Alan, Yusuf, Hodzic.

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