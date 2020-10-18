Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Mücaele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ike Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı 18 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Mevlüt.

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Brecka, Haddadi, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Alan, Yusuf, Hodzic.

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