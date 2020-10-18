18 Ekim 2020, Pazar

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Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

'in 5. haftasında ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Mücaele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Antalyaspor - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı 18 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Amilton, Podolski, Jahovic.

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Junior Morais, Andre Sousa, Maxim, Güray Vural, Andre, Muhammed Demir.

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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