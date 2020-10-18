Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Mücaele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı 18 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Amilton, Podolski, Jahovic.

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Junior Morais, Andre Sousa, Maxim, Güray Vural, Andre, Muhammed Demir.

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