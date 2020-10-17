17 Ekim 2020, Cumartesi

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Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig 5. Hafta

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. haftasında ile karşı karşıya gelecek kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de milli aranın ardından maçlar yeniden başlıyor. 5. hafta mücadelesinde Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak

TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar Le, Marlon, K.Ahmet, Baker, A.Ömür, Diabate, Djaniny, Afobe.

Başakşehir: Mert, Caicara, Epureanu, Skrtel, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Deniz, Giuliano, Crivelli.

BAŞAKŞEHİR 10 MAÇTIR TRABZONSPOR'A KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde 10 maçtır Başakşehir'i yenemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-15 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo- mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

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