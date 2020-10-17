Trabzonspor - Medipol Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Mücadele öncesi iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de milli aranın ardından maçlar yeniden başlıyor. 5. hafta mücadelesinde Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Vitor Hugo, Edgar Le, Pereira, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe.

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba.

TRABZONSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak

BAŞAKŞEHİR 10 MAÇTIR TRABZONSPOR'A KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde 10 maçtır Başakşehir'i yenemiyor. İstanbul temsilcisini en son 2014-15 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo- mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

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